«‎Дорога раздора»‎: как выглядит улица Брамса в Калининграде в ожидании капитального ремонта

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Улица Брамса соединяет два проспекта: Мира и Советский. На всём протяжении дорогу покрывают заплатки из различных асфальтовых смесей. Местами такие лоскуты из битума достигают в длину нескольких метров.
Поверхность большинства заделанных ям крошится и расходится трещинами. На пересечении улицы Брамса с улицей Чайковского глубокие впадины неаккуратно заложили серой плиткой.
В плохом состоянии и тротуары. Один из наиболее повреждённых участков — на пересечении с улицей Грекова. На разбитой поверхности пешеходных дорожек скапливаются лужи.
В январе в Калининграде частично устраняли дефекты на улице Брамса. После запуска заводов планировали продолжить ямочный ремонт горячим асфальтом с вырезкой повреждённых участков.