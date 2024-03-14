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«‎Дорога раздора»‎: как выглядит улица Брамса в Калининграде в ожидании капитального ремонта

В 2024 году в Калининграде обещают отремонтировать улицу Брамса. Изначально работы планировали провести в 2025-м, однако губернатор Антон Алиханов потребовал выполнить их раньше и пригрозил отказом в предоставлении субсидии. Как выглядит дорога в ожидании капитального ремонта — в фоторепортаже Калининград.Ru.
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Улица Брамса соединяет два проспекта: Мира и Советский. На всём протяжении дорогу покрывают заплатки из различных асфальтовых смесей. Местами такие лоскуты из битума достигают в длину нескольких метров.

Поверхность большинства заделанных ям крошится и расходится трещинами. На пересечении улицы Брамса с улицей Чайковского глубокие впадины неаккуратно заложили серой плиткой.

В плохом состоянии и тротуары. Один из наиболее повреждённых участков — на пересечении с улицей Грекова. На разбитой поверхности пешеходных дорожек скапливаются лужи.

В январе в Калининграде частично устраняли дефекты на улице Брамса. После запуска заводов планировали продолжить ямочный ремонт горячим асфальтом с вырезкой повреждённых участков.

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