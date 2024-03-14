«‎Дорога раздора»‎: как выглядит улица Брамса в Калининграде в ожидании капитального ремонта

В 2024 году в Калининграде обещают отремонтировать улицу Брамса. Изначально работы планировали провести в 2025-м, однако губернатор Антон Алиханов потребовал выполнить их раньше и пригрозил отказом в предоставлении субсидии. Как выглядит дорога в ожидании капитального ремонта — в фоторепортаже Калининград.Ru.