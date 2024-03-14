Разработки бизнесмена из Новосибирска спасают бойцов на СВО

«Данные системы я проектирую, закупаю материалы и произвожу сам за свой счет. Если моя работа помогла спасти хоть одну жизнь, значит, я работаю не зря. Помогать нашим защитникам считаю своим долгом — уверен, каждый нормальный человек, патриот, если сам не на передовой — обязан помогать», — отметил предприниматель.