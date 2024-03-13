В Евпатории открыли набережную имени Терешковой. Долгий ремонт завершен



Все компоненты частей набережной связаны друг с другом не только эстетически, но и функционально.



В рамках благоустройства выполнены работы по устройству гидротехнических сооружений, а именно двух искусственных мысов со смотровыми площадками.



В целях защиты берега от разрушающего воздействия волн устроены три глубоководных волнолома (острова). Проведены работы по устройству волноотбойных парапетов из полированного натурального гранитного камня.



Также установлена скульптурная композиция с изображением главных героев повести Бориса Балтера «До свидания, мальчики».



Создан большой светомузыкальный фонтан в центральной части променодной зоны, которая в свою очередь выполнена из натурального гранитного двухцветного покрытия с наборным орнаментом.



Также проведена реконструкция сквера им. Караева, где выполнены работы по устройству пешеходных дорожек, детской игровой площадки и зонами отдыха в едином архитектурном ансамбле с набережной, для комфортного времяпрепровождения и отдыха.