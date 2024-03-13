Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты

Жителей Кубани предупредили о дождях с грозами 14 марта

На Кубани 14 марта местами пройдут дожди с грозами. Об этом сообщила пресс-служба Краснодарского ЦГМС.
Сейчас в Ричмонде: +24° 3 м/с 15% 756 мм рт. ст. +18°

В горах ночью и утром ожидается мокрый снег. Ветер восточной четверти будет достигать 5−10 м/с, местами ожидаются порывы до 15−20 м/с. Температура воздуха в предгорных районах днем составит до −1 градуса, преимущественно на территории края — от 7 до 12 градусов.

На Черноморском побережье облачно с прояснениями, ночью возможен дождь.

Анастасия Донскова.