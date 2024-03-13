Жителей Кубани предупредили о дождях с грозами 14 марта

В горах ночью и утром ожидается мокрый снег. Ветер восточной четверти будет достигать 5−10 м/с, местами ожидаются порывы до 15−20 м/с. Температура воздуха в предгорных районах днем составит до −1 градуса, преимущественно на территории края — от 7 до 12 градусов.



На Черноморском побережье облачно с прояснениями, ночью возможен дождь.



Анастасия Донскова.