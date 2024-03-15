Переплата по ипотеке для россиян составит четыре стоимости квартиры

Россияне теряют интерес и к госпрограммам. К этому, по мнению Иванкиной, привело решение Минфина снизить сумму льготного кредита до 6 миллионов рублей и увеличить первоначальный взнос до 30 процентов. При этом курсы валют, инфляция и рост себестоимости строительства подняли цены на новый фонд.