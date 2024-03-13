Баба Евдоха уже надоела всем со своими покрывалами: В Молдову вернулась зима со снегом и холодом — что говорят метеорологи

Сегодня по всей Молдове продолжатся дожди, а к вечеру в северной части страны и вовсе ожидается мокрый снег.
В Кишинёве в четверг, 14 марта днём будет около 5 градусов тепла, но это не помешает краткосрочным осадкам выпасть не только виде дождя, но и в виде снега. Ночью синоптики прогнозируют около 1−2 градусов со знаком плюс.
С севером республики всё понятно — снег не заставит себя ждать. Главное, чтобы не было морозов. Днём на севере около 3 градусов тепла, а ночью до минус 1, что не критично.
На юге днем около 8, ночью около 4 градусов тепла. Повезло.