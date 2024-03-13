«Наурызнама» охватит все сферы жизни казахстанцев

Особое внимание будет уделено народным гуляниям и культурно-спортивным мероприятиям, которые будут проводиться во всех регионах страны. Также, в рамках этого праздника, традиционно будут установлены стилизованные этноаулы, организованы ярмарки, концерты, спортивные соревнования и многое другое.