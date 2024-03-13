«Наурызнама» охватит все сферы жизни казахстанцев

Казахстанцы смогут ежегодно праздновать Наурыз на протяжении десяти дней — с 14 по 23 марта. Декада получила название «Наурызнама».
Сегодня на брифинге в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК представили новый формат празднования одного из главных праздников, в котором укоренены национальные традиции и обычаи, символизирующие наступление весны и начало нового года.
Как рассказал заместитель председателя Комитета культуры Министерства культуры и информации РК Сабит Барлыбаев, декада «Наурызнама» будет олицетворять разнообразие культурных и традиционных мероприятий, призванных привнести новый дух и значение в празднование Наурыза.
Каждый день периода посвящен определенной теме и ценности, отражающей богатство и многообразие казахстанской культуры и общества. От благотворительности и культурных мероприятий до национальных традиций и экологических акций — декада Наурызнама призвана охватить все сферы жизни общества.
Особое внимание будет уделено народным гуляниям и культурно-спортивным мероприятиям, которые будут проводиться во всех регионах страны. Также, в рамках этого праздника, традиционно будут установлены стилизованные этноаулы, организованы ярмарки, концерты, спортивные соревнования и многое другое.
Но празднование Наурыза не ограничивается только декадой. По всей стране планируется проведение более 10 тысяч мероприятий различного формата, включая выставки, фестивали, литературно-музыкальные вечера и кинопоказы.
Главным праздником в этом году станет «Ұлы істің — Ұлы таңы», который пройдет на территории ЭКСПО города Астаны 21 марта. Этот праздник станет воплощением многовековой казахской традиции и культуры, объединяя в себе многообразие национального наследия и единства народа.