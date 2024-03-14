По требованию прокуратуры на балтийской трассе начались работы по ремонту покрытия

«Прокуратура Светлого провела проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения. Установлено, что на региональной автомобильной дороге Калининград-Балтийск на территории Светловского городского округа имеются многочисленные повреждения дорожного покрытия. В связи с этим прокуратурой г. Светлого внесены представления руководителям ГКУ КО “Управление дорожного хозяйства Калининградской области” и ГП КО “ДЭП-2”. По требованию надзорного ведомства в настоящее время проводятся работы по приведению автомобильной дороги в нормативное состояние», — говорится в сообщении.