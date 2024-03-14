Под Ростовом до осени ограничат движение машин на трассе М-4 «Дон»

Под Ростовом-на-Дону до осени ограничат движение машин на трассе М-4 «Дон». Об этом сообщает Donnews со ссылкой на Ростовский филиал госкомпании «Российские автомобильные дороги».
С понедельника, 18 марта, движение транспорта ограничат на территории Аксайского района на 1056-м километре трассы М4 «Дон» в районе торговых центров «Мега» и «Мир ремонта». Ограничения продлятся до 29 ноября.
Отметим, что автомобилистам предложили воспользоваться другими путями. Так, при движении из Аксая по улице Западной в сторону Ростова-на-Дону можно развернуться на развязке, которая находится на 1054-м в районе ТЦ «Мега».