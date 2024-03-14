Что можно и нельзя делать в Евдокиев день 14 марта, который называют Плющиха

Запрещено строить планы. Согласно приметам, ничего из задуманного так и не реализуется. Не следует 14 марта устраивать шумные застолья. Кроме того, не следует употреблять в чрезмерном количестве алкогольные напитки. Все это может спровоцировать неудачи в дальнейшем. Нельзя ругаться и провоцировать ссоры. Это может навлечь неприятности. Не рекомендуется отказывать в милостыне.