Что можно и нельзя делать в Евдокиев день 14 марта, который называют Плющиха

Православная церковь 14 марта вспоминает святую Евдокию. В народе отмечают Евдокиев день. Есть и еще одно название — Евдокия-Плющиха. Указанный день считался началом весны.
Что нельзя делать 14 марта
Запрещено строить планы. Согласно приметам, ничего из задуманного так и не реализуется. Не следует 14 марта устраивать шумные застолья. Кроме того, не следует употреблять в чрезмерном количестве алкогольные напитки. Все это может спровоцировать неудачи в дальнейшем. Нельзя ругаться и провоцировать ссоры. Это может навлечь неприятности. Не рекомендуется отказывать в милостыне.
Что можно делать 14 марта
По традиции, с указанного дня женщины занимались ткачеством. Интересно, что уже готовые полотно старались выбелить в мартовской воде. Предки верили, что талая вода 14 марта обладает особой силой. Ей старались умываться для здоровья.
Согласно приметам, солнечная и теплая погода предвещает, что лето выдастся теплым. Метель предупреждает про позднюю весну. В том случае, если 14 марта солнечная погода, то это говорит про урожайный год.