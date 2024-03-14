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Скончался патриарх Болгарской православной церкви

14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Патриарх Болгарской православной церкви (БПЦ), митрополит Софийский Неофит, скончался в возрасте 78 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на официальный сайт болгарской патриархии.
Источник: AP 2023

В сообщении отмечается, что 13 марта, в 23:22, после долгой болезни, патриарх скончался в Военно-медицинской академии из-за полиорганной недостаточности.

БПЦ призывает православных христиан к молитвам и выражает благодарность медикам за заботу о патриархе.

Информация о его уходе также была распространена митрополитом Антонием через соцсеть Facebook.

Патриарх Неофит, ранее известный как Симеон Николов Димитров, родился 15 октября 1945 года в Софии и прослужил в церкви многие годы, начиная с момента пострига в монахи в 1975 году. Он занимал различные должности в церковной и образовательной сферах, прежде чем быть избранным патриархом в феврале 2013 года.

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