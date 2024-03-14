Скончался патриарх Болгарской православной церкви

Патриарх Неофит, ранее известный как Симеон Николов Димитров, родился 15 октября 1945 года в Софии и прослужил в церкви многие годы, начиная с момента пострига в монахи в 1975 году. Он занимал различные должности в церковной и образовательной сферах, прежде чем быть избранным патриархом в феврале 2013 года.