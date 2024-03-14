Импорт китайских авто через Уссурийскую таможню резко вырос за 2023 год по сравнению с 2022-м. Об этом рассказали в пресс-службе таможни.
Всего за прошедший год было ввезено 2567 автомобилей людьми для личного пользования. Сумма уплаченных таможенных платежей превысила 1,4 млрд рублей.
По сравнению с 2022-м годом количество ввезенных автомобилей выросло в 150 раз. Тогда таможенники оформили лишь 17 машин. Произошел резкий скачок импорта китайских авто — это марки Changan, Chery, Geely.
Напомним, ранее мы сообщали, что Владивостокская таможня с 1 февраля перешла на оформление ввезённых для личного пользования автомашин без выходных. Необходимость в этом возникла из-за роста числа машин, которые прибывают из Японии.