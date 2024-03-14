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Масленица-2024: эксперты рассказали, как снизить калорийность блинов

Специалисты «Роспотребнадзора» раскрыли секрет, как можно снизить калорийность блинов и повысить их полезные свойства, сообщает Zakon.kz.
Источник: pixabay

Как отметили в организации, блины в традиционной рецептуре — углеводно-жировой продукт высокой калорийности, но ее легко можно снизить и повысить их полезные свойства:

  • Вместо белой пшеничной муки можно взять овсяную, ячменную, гречневую, ржаную, цельнозерновую или их смесь.
  • Используйте минимальное количество масла при выпекании блинов.
  • Делайте блины на кефире, выбирайте продукт пониженной жирности.
  • Уменьшите количество сахара в рецептуре.
  • Добавьте в тесто мелко нарезанную зелень (шпинат, петрушку, укропу, лук и т. д.) или тертую морковь. Так вы обогатите блины полезными микроэлементами, клетчаткой.
  • Подберите полезную начинку.

Также полезны и вкусны банановые блины без сахара.

«Банан разомните в пюре, добавьте яйцо, при необходимости — немного муки, и выпекайте. Рецепт нетрадиционный, но полезнее обычных блинов», — отметили в «Роспотребнадзоре».

Также специалисты рекомендовали разрезать блин на четыре части и добавить разную начинку — будет «все и сразу», но без переедания. Вместо сметаны используйте несладкий йогурт.

здоровье