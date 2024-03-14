Масленица-2024: эксперты рассказали, как снизить калорийность блинов

Как отметили в организации, блины в традиционной рецептуре — углеводно-жировой продукт высокой калорийности, но ее легко можно снизить и повысить их полезные свойства:
- Вместо белой пшеничной муки можно взять овсяную, ячменную, гречневую, ржаную, цельнозерновую или их смесь.
- Используйте минимальное количество масла при выпекании блинов.
- Делайте блины на кефире, выбирайте продукт пониженной жирности.
- Уменьшите количество сахара в рецептуре.
- Добавьте в тесто мелко нарезанную зелень (шпинат, петрушку, укропу, лук
и т. д.) или тертую морковь. Так вы обогатите блины полезными микроэлементами, клетчаткой.
- Подберите полезную начинку.
Также полезны и вкусны банановые блины без сахара.
«Банан разомните в пюре, добавьте яйцо, при необходимости — немного муки, и выпекайте. Рецепт нетрадиционный, но полезнее обычных блинов», — отметили в «Роспотребнадзоре».
Также специалисты рекомендовали разрезать блин на четыре части и добавить разную начинку — будет «все и сразу», но без переедания. Вместо сметаны используйте несладкий йогурт.