«Динамо-Владивосток» начало сбор в Подмосковье с победы

Футбольный клуб «Динамо-Владивосток» начал учебно-тренировочный сбор в Подмосковье с победы над клубом «Леон Сатурн» из Раменского. Единственный гол на счету нападающего приморцев Никиты Зырянова, сообщает ИА PrimaMedia.
Как сообщила пресс-служба ФК «Динамо-Владивосток», наша команда уже к 9-й минуте после серии угловых заслуженно открыла счет. Самым расторопным во вратарской оказался новичок Никита Зырянов, в упор расстрелявший владения соперника.
Далее день подопечным Михаила Сальникова еще не раз обостряли ситуацию в штрафной «Сатурна», голевыми моментами не воспользовались Егор Дорохов и Матвей Каяшов, но поединок так и окончился минимальной победой.
Следующие контрольные матчи «Динамо» проведет 17 марта: в один день приморцы сыграют с московским «Динамо-2» и «Квантом» из Обнинска. Все спарринг-партнеры на сборе являются действующими участниками различных групп Второй лиги «Б».
Нападающий Никита Зырянов родился 12 марта 1993 года в Челябинске. В сезоне 2012/2013 форвард стал игроком ФК «Челябинск», за который провел в итоге 250 матчей, забив 35 голов. Под руководством Михаила Сальникова становился дважды серебряным призером Второй лиги, а в прошедшем сезоне помог команде завоевать повышение в «Золото» Второй Лиги А.