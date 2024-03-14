«Динамо-Владивосток» начало сбор в Подмосковье с победы

Нападающий Никита Зырянов родился 12 марта 1993 года в Челябинске. В сезоне 2012/2013 форвард стал игроком ФК «Челябинск», за который провел в итоге 250 матчей, забив 35 голов. Под руководством Михаила Сальникова становился дважды серебряным призером Второй лиги, а в прошедшем сезоне помог команде завоевать повышение в «Золото» Второй Лиги А.