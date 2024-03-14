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В Хабаровске 14 марта ожидается снег и температура воздуха выше ноля

Сегодня, 14 марта, в Хабаровске температура воздуха поднимется до +1 градуса.
Сейчас в Ричмонде: +12° 2 м/с 50% 757 мм рт. ст. +12°
Источник: МК.RU Хабаровск

Ночью температура воздуха −9 −11 градусов, ветер южный, западный 2−11 м/с.

Как сообщили в ФГБУ «Дальневосточное УГМС», в краевой столице и на юге края ожидается снег, в центральных районах и на севере без осадков, но снег возможен в Хабаровском, Нанайском и Верхнебуреинском районах.

В южных районах ночью −8 −13, днем +1 +6, ветер западный 5−10 м/с. В центральных районах ночью −11 −20, днем −6 +4, ветер различных направлений 3−10 м/с. На севере края ночью −12 −25, днем от −11 до 0 градусов, ветер северный, северо-западный 3−11 м/с.