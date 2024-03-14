В Хабаровске 14 марта ожидается снег и температура воздуха выше ноля

Ночью температура воздуха −9 −11 градусов, ветер южный, западный 2−11 м/с.
Как сообщили в ФГБУ «Дальневосточное УГМС», в краевой столице и на юге края ожидается снег, в центральных районах и на севере без осадков, но снег возможен в Хабаровском, Нанайском и Верхнебуреинском районах.
В южных районах ночью −8 −13, днем +1 +6, ветер западный 5−10 м/с. В центральных районах ночью −11 −20, днем −6 +4, ветер различных направлений 3−10 м/с. На севере края ночью −12 −25, днем от −11 до 0 градусов, ветер северный, северо-западный 3−11 м/с.