В Хабаровском крае лесоохрана расширяет сеть авиаотделений

— В настоящее время в Хабаровском крае функционируют 17 отделений авиалесоохраны. Дополнительно в этом году запланирован ввод в эксплуатацию авиаотделения в селе Чумикан. Там уже реконструировано здание конторы, складское помещение, построим гаражный комплекс. После оформления необходимых документов уже в этом году рассчитываем разместить в Чумикане личный состав Дальневосточной авиабазы и начать патрулирование и тушение лесов в северных районах, — рассказал и.о. заместителя министра лесного хозяйства и лесопереработки Хабаровского края Роман Ткаченко.