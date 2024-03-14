В Хабаровском крае лесоохрана расширяет сеть авиаотделений

На севере Хабаровского края оборудуют площадки под открытие двух новых отделений авиалесоохраны. Одна из них расположена в посёлке Нелькан Аяно-Майского района, другая в Чумикане — райцентре Тугуро-Чумиканского района. Об этом корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» сообщили в региональном министерстве лесного хозяйства и лесопереработки.
— В настоящее время в Хабаровском крае функционируют 17 отделений авиалесоохраны. Дополнительно в этом году запланирован ввод в эксплуатацию авиаотделения в селе Чумикан. Там уже реконструировано здание конторы, складское помещение, построим гаражный комплекс. После оформления необходимых документов уже в этом году рассчитываем разместить в Чумикане личный состав Дальневосточной авиабазы и начать патрулирование и тушение лесов в северных районах, — рассказал и.о. заместителя министра лесного хозяйства и лесопереработки Хабаровского края Роман Ткаченко.
— Открытие этих авиационных отделений поможет усилить работу по тушению лесных пожаров на труднодоступных территориях северных районов края. Так мы сократим «плечо подлёта» от мест базирования до возгораний. На протяжении двух лет мы сталкивались с аномальной грозовой активностью на севере региона. Поэтому по поручению губернатора Михаила Дегтярева прорабатывается вопрос по расширению лесопожарных формирований и усилению реагирования на лесные пожары, — добавил Роман Ткаченко.
Напомним, в прошлом году в Хабаровском крае так называемую зону контроля сократили на 11,6 млн гектаров. Это означает увеличение площади, где лесные пожары должны тушиться в первоочередном порядке. А значит, это потребует больше усилий от авиалесоохраны.
Новые авиаотделения в Нелькане и Чумикане будут частично укомплектованы местными кадрами. Часть специалистов будут привлекаться из районов, где на данный момент нет лесных пожаров.