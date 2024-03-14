Что произошло в Иркутске в ночь на 14 марта 2024 года: последние новости

С 18 марта 2024 года с 08:00 до 26 марта 2024 года до 20:00 временно изменения в дорожном движении на бульваре Гагарина. В указанный период будет ограничено движение автотранспорта по участку бульвара Гагарина от здания № 4 до пересечения с улицей Красного Восстания.