Что произошло в Иркутске в ночь на 14 марта 2024 года: последние новости

С 18 марта 2024 года с 08:00 до 26 марта 2024 года до 20:00 временно изменения в дорожном движении на бульваре Гагарина. В указанный период будет ограничено движение автотранспорта по участку бульвара Гагарина от здания № 4 до пересечения с улицей Красного Восстания.
63-летняя жительница Центрального района Братска и воспитательница детского сада стала жертвой мошенников, которые обманом заставили ее перевести им 965 000 рублей. Преступники использовали схему, предлагая оформить кредит в целях предотвращения мошенничества и перевести средства на «безопасный счет».
В пресс-службе ГУ МЧС Иркутской области сообщили о возникновении девяти пожаров. Из них четыре случая произошли из-за короткого замыкания, три — из-за неосторожного обращения с огнем, а два — из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования.