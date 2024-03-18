Дешевле ли содержать муниципальную квартиру?

— Выигрыша, скорее всего, не будет, — посчитал адвокат Владимир Налимов. — Граждане, живущие в неприватизированной муниципальной квартире, не уплачивают взнос на капитальный ремонт. Но добавляется плата за наём жилого помещения, а электроэнергия, вода, тепло, уборка подъезда оплачиваются на прежнем уровне. Поэтому лучше пойти по другому пути и выяснить, какую помощь оказывают власти вашего города малоимущим. Так, во многих регионах одинокие неработающие люди старше 70 лет получают скидку по взносу на капремонт в размере 50%, а при достижении возраста 80 лет — в размере 100%. Есть примеры, когда город заключает договор пожизненной ренты, по которому берёт пенсионера на содержание, а получатель ренты завещает муниципалитету жильё. Но, правда, таких договоров пока немного, так как они далеко не всегда выгодны обеим сторонам.