Что произошло в Хабаровском крае к утру 14 марта

В Хабаровске нашли убитыми пожилую семейную пару. Тела 73-летнего мужчины и 72-летней женщины обнаружил их сын, пришедший в гости на 8 Марта. Жертвы были задушены и находились на разных кроватях. Квартира была заперта изнутри, ничего из ценностей не пропало. Обстоятельства и мотивы убийства пока неизвестны.
В Комсомольске-на-Амуре сотрудник строительной компании и его отец-чиновник обвиняются в мошенничестве при строительстве детской больницы. С 2017 по 2019 год они подделывали документы о выполненных работах, получая за это государственные деньги. В результате на счетах их компании оказалось более 44 миллионов рублей. Когда началось расследование, мужчина скрылся и сейчас находится в международном розыске.
В псевдомедицинских центрах в Хабаровском крае обманывали людей, предлагая им дорогостоящее лечение под видом федеральной программы. Центры использовали фитнес-аппарат «Мультискан» для диагностики, представляя его данные как точные медицинские показатели. Люди, которые не могли оплатить лечение, брали кредит. В результате они остались со своими болезнями и большими долгами.