Что произошло в Хабаровском крае к утру 14 марта

В Комсомольске-на-Амуре сотрудник строительной компании и его отец-чиновник обвиняются в мошенничестве при строительстве детской больницы. С 2017 по 2019 год они подделывали документы о выполненных работах, получая за это государственные деньги. В результате на счетах их компании оказалось более 44 миллионов рублей. Когда началось расследование, мужчина скрылся и сейчас находится в международном розыске.