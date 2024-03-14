Ведомства обсуждают полный отказ от бумажных чеков

ФНС готова обсуждать инициативы, которые позволяют сократить объем бумажных кассовых чеков, если это не ущемляет права покупателей, сказали изданию в налоговой службе. Сейчас розница обязана выдавать чек на бумаге — это необходимо для того, чтобы учитывать выручку в организациях и у индивидуальных предпринимателей. Более того, чек на бумаге позволяет проверить: соответствуют ли расчеты на кассе полученным товарам (работам или услугам), а также понять их стоимость в момент оплаты.