Резкие изменения погоды ждут приморцев на этих выходных

В выходные дни погода в Приморском крае резко изменится, а вот четверг и пятницу синоптики обещают теплыми и приятными, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
Глава Примгидромета Борис Кубай отмечает, что ближайшие пару дней выдадутся самыми теплыми. Столбики термометров будут показывать исключительно положительную температуру в некоторых районах края.
Например, в Хасанском, Уссурийском, Октябрьском и Пограничном округах прогнозируют до 15 градусов тепла. Если вы все еще откладывали свое новенькое пальто или куртку, пора бы уже доставать их из шкафа.
Но за волной тепла с 16 марта следует понижение температуры. В воскресенье синоптики обещают выпадение осадков. Интенсивность будет разной — в зависимости от местности. На южном побережье вероятнее всего пройдет дождь, а севернее стоит ожидать до 10 миллиметров снега.