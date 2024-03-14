Мокрый снег и метели ожидаются в Иркутской области 14 марта

Целую неделю первый весенний месяц радовал нас потеплением. В среду, в столице Приангарья температура поднялась до +10 градусов, но сегодня такого тепла не ожидается. Столбики термометров вновь упали до 0 градусов. Подробнее о том, какая будет погода в Иркутске 14 марта 2024 года, рассказали синоптики.