Мокрый снег и метели ожидаются в Иркутской области 14 марта

Целую неделю первый весенний месяц радовал нас потеплением. В среду, в столице Приангарья температура поднялась до +10 градусов, но сегодня такого тепла не ожидается. Столбики термометров вновь упали до 0 градусов. Подробнее о том, какая будет погода в Иркутске 14 марта 2024 года, рассказали синоптики.
Погода в Иркутске 14 марта 2024
— По области ожидается переменная облачность, местами небольшие осадки в виде мокрого снега. Ветер западный, северо-западный 5−10 м/с. Местами порывы до 13 м/с. Температура +2…-3 градуса, а при облачной погоде −7…-12 градусов, — сообщают в Иркутском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Погода в Иркутске 14 марта 2024 года будет без существенных осадков. Ветер северо-западный 5−10 м/с. Столбики термометров покажут 0…+2 градуса.
Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, как будут отмечать Масленицу на правом берегу в Иркутске.