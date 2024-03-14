14 марта в Новосибирске похолодает до −18 градусов

В Новосибирске 14 марта ночью сильно похолодает: синоптики обещают, что термометры покажут около −13…-15 градусов, а в пригороде до −18. Днём же будет довольно тепло, около −4…-6.
— Будет переменная облачность, ночью преимущественно без осадков. утром и днем небольшой снег. Ночью и утром местами изморозь. На дорогах сильная гололедица. Юго-западный ветер подует со скоростью 6−11 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.
По Новосибирской области ночью похолодает до −13…-18 градусов, местами до −27. Температура днём поднимется до −4…-9. Ночью и утром в отдельных районах изморозь, туманы. Днём пройдет небольшой снег с метелями, на дорогах сильная гололедица. Порывы ветра усилятся до 16 метров в секунду.