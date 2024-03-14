Земельный участок изъяли у близкого родственника главы Тулуна

Суд удовлетворил иск Тулунской межрайонной прокуратуры о возврате в муниципальную собственность земельного участка. Известно, что ранее земля была предоставлена близкому родственнику главы Тулуна на праве аренды. Об этом сообщают в Прокуратуре Иркутской области.
— В дальнейшем на участке возвели объект, зарегистрированный как жилой дом. Этот факт и позволил оформить землю в собственность без торгов. После этого в 2022 году на основании главы Тулуна к участку присоединили дополнительную землю, — говорят в прокуратуре.
Прокуратура провела проверку и выяснила, что возведенный объект фактически не имел связи с землей, не относился к недвижимому имуществу, не являлся жилым домом и объектом капитального строительства. В связи с этим право собственности на участок было приобретено в нарушение земельного законодательства.
Прокуратура направила в суд иск о возврате в муниципальную собственность земельного участка. После вступления судебного акта в законную силу его исполнение будет проконтролировано.