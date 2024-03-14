Земельный участок изъяли у близкого родственника главы Тулуна

— В дальнейшем на участке возвели объект, зарегистрированный как жилой дом. Этот факт и позволил оформить землю в собственность без торгов. После этого в 2022 году на основании главы Тулуна к участку присоединили дополнительную землю, — говорят в прокуратуре.