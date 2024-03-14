Советники по воспитанию работают в 306 школах Хабаровского края

В рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», который входит в президентский нацпроект «Образование», создали новую должность советника директора по воспитанию в 306 школах Хабаровского края. Это новшество внедрили в сентябре 2023 года.
— Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию заявил о введении ежемесячных доплат советникам директоров школ и колледжей, ответственным за воспитательную работу. Они будут получать дополнительные пять тысяч рублей каждый месяц с 1 сентября 2024 года, — рассказали в министерстве образования и науки Хабаровского края.
Роль советников директоров по воспитательной работе — ключевая в рамках системы воспитания. Основными аспектами их работы стали планирование и развитие воспитательной деятельности в образовательных учреждениях, а также привлечение учащихся к участию во внеучебной деятельности и взаимодействие с детскими общественными организациями.
Например, в школе № 9 Хабаровска под руководством Юлии Любишевой ребята активно участвуют в общероссийских проектах и присоединяются к «Движению Первых» и «Орлятам России».