Советники по воспитанию работают в 306 школах Хабаровского края

— Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию заявил о введении ежемесячных доплат советникам директоров школ и колледжей, ответственным за воспитательную работу. Они будут получать дополнительные пять тысяч рублей каждый месяц с 1 сентября 2024 года, — рассказали в министерстве образования и науки Хабаровского края.