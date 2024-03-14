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Снежные лавины спустили в ВКО

В Восточно-Казахстанской области специалисты провели очередные профилактические работы по спуску лавин, сообщает Zakon.kz.
Источник: Пресс-служба ДЧС ВКО

По информации МЧС РК, на автодороге «Усть-Каменогорск -Таргын — Самарское» проведены взрывные работы на пяти участках.

В ведомстве отметили, что в области много лавиноопасных очагов, угрожающих автомобильным дорогам. Проезжая мимо них:

  • не останавливайтесь, а быстро покиньте опасную зону;
  • если вы попали в ЧС и вам нужна помощь спасателей, единый номер для вызова всех экстренных служб — «112».

«Общий объем сошедшей массы составил 11 тыс. куб. м. Лавины полностью перекрыли дорогу. Пострадавших и разрушений нет. В 15:30 проезд обеспечен. Использовано 300 кг взрывчатого материала», — говорится в сообщении.