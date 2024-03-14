Снежные лавины спустили в ВКО

По информации МЧС РК, на автодороге «Усть-Каменогорск -Таргын — Самарское» проведены взрывные работы на пяти участках.
В ведомстве отметили, что в области много лавиноопасных очагов, угрожающих автомобильным дорогам. Проезжая мимо них:
- не останавливайтесь, а быстро покиньте опасную зону;
- если вы попали в ЧС и вам нужна помощь спасателей, единый номер для вызова всех экстренных служб — «112».
«Общий объем сошедшей массы составил 11 тыс. куб. м. Лавины полностью перекрыли дорогу. Пострадавших и разрушений нет. В 15:30 проезд обеспечен. Использовано 300 кг взрывчатого материала», — говорится в сообщении.