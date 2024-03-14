«Хиты русского рока» прозвучат в исполнении симфонического оркестра в Иркутске и Ангарске

31 марта на сцене ДК «Современник» и 1 апреля на сцене Музыкального театра имени Загурского выступит симфонический оркестр PREMIERA ORCHESTRA (6+). В программе прозвучат произведения легендарных групп. Зрители услышат хиты Кино, Сплина, Арии, Агаты Кристи, ЧИЖа, ДДТ, Ленинграда и других музыкантов. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили организаторы.