Владивосток готовится к проведению масштабного санитарного двухмесячника

Мэр Константин Шестаков поставил городским службам задачу выявить территории с наибольшим количеством проблем в плане замусоренности. При этом планируется опираться на обращения горожан. Далее следует наладить слаженную работу всех городских служб при наведении порядка. Как сообщает пресс-служба мэрии, уборка будут вести комплексно: демонтаж объектов, вывоз мусора, автопокрышек, проведение санитарной обрезки и другие работы.