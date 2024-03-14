Владивосток готовится к проведению масштабного санитарного двухмесячника

Администрация города провела детальное обсуждение плана уборки.
Мэр Константин Шестаков поставил городским службам задачу выявить территории с наибольшим количеством проблем в плане замусоренности. При этом планируется опираться на обращения горожан. Далее следует наладить слаженную работу всех городских служб при наведении порядка. Как сообщает пресс-служба мэрии, уборка будут вести комплексно: демонтаж объектов, вывоз мусора, автопокрышек, проведение санитарной обрезки и другие работы.
Озеленение города также является важным аспектом санитарного двухмесячника. В планах мэрии высадить множество растений в разных районах города. В настоящее время перечень мест озеленения еще формируется.
Также запланировано проведение единого дня озеленения, к которому приглашают присоединиться представителей бизнеса. Желающим высадить саженцы на территории Владивостока нужно обратиться в управление городской среды, чтобы получить конкретное место для посадок.
20 апреля состоится большой общегородской субботник, когда к наведению чистоты и порядка во Владивостоке присоединятся группы инициативных горожан, а также предприятия и организации.