Туристический сезон откроется в Туркестане 18 марта

«Для нас статус туристической столицы открывает новые возможности для привлечения еще большего числа туристов. Всего в течение года планируем провести 25 мероприятий международного масштаба, еще 21 — республиканского и более 50 — областного значения. Планируется тур по туристическим объектам области для иностранных блогеров. 22 марта запускаем авиарейс между нашим городом и Самаркандом. Также проведем презентацию Туркестана в Самарканде».