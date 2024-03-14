Туристический сезон откроется в Туркестане 18 марта

В программе праздника — гастрономические ярмарки, театрализованные представления, экофестиваль, экскурсии, выступления артистов и ммного других событий, посвященных традициям и истории тюркских народов.
В тот же день стартует пятидневный автопробег вдоль городов Шелкового пути с участием автолюбителей из Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана..
«Для нас статус туристической столицы открывает новые возможности для привлечения еще большего числа туристов. Всего в течение года планируем провести 25 мероприятий международного масштаба, еще 21 — республиканского и более 50 — областного значения. Планируется тур по туристическим объектам области для иностранных блогеров. 22 марта запускаем авиарейс между нашим городом и Самаркандом. Также проведем презентацию Туркестана в Самарканде».