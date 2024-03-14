Мэр Владивостока сделал важное заявление по ремонту дорог в городе

Во время ежегодного отчета об итогах своей работы и деятельности администрации в 2023 году Константин Шестаков анонсировал массовый ремонт дорог Владивостока в 2024 году, сообщает ИА PrimaMedia.
«Завершили проектирование дороги с Олега Кошевого на Змеинку. К сожалению, не прошли госэкспертизу по ремонту Рудневского моста. Но в этом году планируем пройти», — добавил мэр.
Кроме того, помимо ремонта дорог, в этом году мэрия проводит масштабный анализ маршрутов общественного транспорта. Будут корректировать их работу после исследования.