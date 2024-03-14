Жильцы улицы Панфиловцев в Хабаровске в очередной раз просят избавить их лужи

Каждый год, особенно летом во время дождей, пешеходам приходится сворачивать с тротуара и искать пути обхода. С каждым разом лужа все больше, но воде решительно некуда уходить — дренажный колодец уже давно нуждается в ремонте, но работы никто не проводит. Об этом сообщается в телеграм-канале PanVorRok.