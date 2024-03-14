В Новосибирске провели модернизацию госпиталя ветеранов войн № 3

Модернизация учреждения велась в несколько этапов с 2020 году. Сначала изменили работу регистратуры, сделали холл ожидания, call-центр, картохранилище, кабинет неотложной помощи, было смонтирована система видеонаблюдения из 108 камер, подключено аварийное освещение и пожарная сигнализация. В коридорах сделали ремонт, на лестницах и в кабинетах узких специалистов заменили окна. В кабинетах хирурга, оториноларинголога, офтальмолога, уролога, стоматолога установили новое оборудование.