В Новосибирске провели модернизацию госпиталя ветеранов войн № 3

Госпиталь ветеранов войн № 3 в Новосибирске откапиталили в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Об этом сообщила пресс-служба минздрава НСО.
Модернизация учреждения велась в несколько этапов с 2020 году. Сначала изменили работу регистратуры, сделали холл ожидания, call-центр, картохранилище, кабинет неотложной помощи, было смонтирована система видеонаблюдения из 108 камер, подключено аварийное освещение и пожарная сигнализация. В коридорах сделали ремонт, на лестницах и в кабинетах узких специалистов заменили окна. В кабинетах хирурга, оториноларинголога, офтальмолога, уролога, стоматолога установили новое оборудование.
Также в больницу привезли новые цифровое флюорограф и маммограф, рентгеновский комплекс на три рабочих места, денситометр для определения плотности костной ткани и выявления остеопороза на ранней стадии. Последнее обследование в госпитале может пройти любой житель НСО по ОМС при наличии показаний.
Напомним, в Новосибирске участники спецоперации пожаловались на работу госпиталя.