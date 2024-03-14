Строительство первой очереди кампуса НГУ завершают в Новосибирске

По данным правительства Новосибирской области, сейчас в Новосибирском государственном университете в рамках первой очереди кампуса построят комплекс общежитий, учебный корпус и досуговый центр. Общая площадь кампуса составляет более 78 тысяч квадратных метров, размеры первой очереди — 38 тысяч квадратных метров. Здесь сейчас работают 530 человек.