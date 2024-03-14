«Королеву красоты Дальнего Востока» из Хабаровска раскритиковали в соцсетях

Однако с мнениями жюри согласились далеко не все. В комментариях под многочисленными постами, посвящёнными событию, одни пользователи выразили сомнения в справедливости решения, другие — открыто высмеяли «Королеву Дальнего Востока». Но нашлись и те, которые поддержали хабаровчанку и посоветовали ей не обращать внимание на хейтеров.