«Королеву красоты Дальнего Востока» из Хабаровска раскритиковали в соцсетях

Региональный конкурс красоты «Королева Дальнего Востока», в котором победила уроженка Хабаровска, подвергли критике в социальных сетях и федеральных СМИ. Поводом для нападок стала внешность новоиспечённой победительницы.
Состязание красавиц проходило с 5 по 10 марта. По решению жюри победителем стала Елена Наговицина, которая работает риелтором и является учредителем благотворительного фонда. Судьями выступили «Миссис Россия 2023» Наталья Оскар и Mrs Unity World Зарьяна Юмшанова.
Однако с мнениями жюри согласились далеко не все. В комментариях под многочисленными постами, посвящёнными событию, одни пользователи выразили сомнения в справедливости решения, другие — открыто высмеяли «Королеву Дальнего Востока». Но нашлись и те, которые поддержали хабаровчанку и посоветовали ей не обращать внимание на хейтеров.
Как пишет официальное сообщество мероприятия, Елена Наговицина готовится представлять Хабаровский край на всероссийском конкурсе «Миссис Россия 2024» в Москве. Он пройдёт в июне в концертном зале Barvikha Luxury Village.