Умер Почётный гражданин Иркутска Виталий Сафронов

13 марта на 89-м году жизни умер Почётный гражданин Иркутска, Заслуженный учитель Российской Федерации Виталий Сафронов. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Прощание пройдёт в 14:00 15 марта в ритуальном зале по адресу: ул. Тимирязева, 38/1.
«Виталий Васильевич многое сделал для Иркутска и образовательной системы города, — говорится в сообщении. — При жизни он был удостоен ряда почётных наград, и его труд не оставался незамеченным. Иркутск всегда будет гордиться таким талантливым педагогом и наставником».
Виталий Сафронов родился 12 июня 1935 год в селе Тангуй, после окончания института работал учителем в Карлуке, Дзержинске и Урике. В 1973 году стал заведующим идеологическим отделом Иркутско-сельского обкома КПСС. С 1985 по 2008 годы был директором иркутской школы номер 14. В 2003 году его признали Почётным гражданином города Иркутска.