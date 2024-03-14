Умер Почётный гражданин Иркутска Виталий Сафронов

Виталий Сафронов родился 12 июня 1935 год в селе Тангуй, после окончания института работал учителем в Карлуке, Дзержинске и Урике. В 1973 году стал заведующим идеологическим отделом Иркутско-сельского обкома КПСС. С 1985 по 2008 годы был директором иркутской школы номер 14. В 2003 году его признали Почётным гражданином города Иркутска.