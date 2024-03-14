Спортивных новосибирцев приглашают на новое шоу с Ляйсан Утяшевой

Новосибирцев также приглашают на кастинг программы. Участникам шоу могут стать люди в возрасте от 20 до 35 лет. У них должна быть хорошая физическая форма или они должны заниматься спортом на любительском уровне. В шоу будут принимать участие сборные из разных стран. Им предстоит проходить различные соревнования на проверку скорости, выносливости, силы. В конце победителей ждет крупный денежный приз.