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Снегопад в Алматы, мороз в Астане обещают синоптики в четверг

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 14 марта — в двух мегаполисах обещают осадки. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.
Сейчас в Ричмонде: +7° 0 м/с 76% 758 мм рт. ст. +12°
Источник: Nur.kz

Сегодня в Алматы вновь обещают снегопад. Температура днем поднимется до 4 градусов, а ночью опустится до −4 градусов. Скорость ветра составит 4,5 м/с.

Жителям Астаны синоптики прогнозируют пасмурную погоду без осадков. Днем воздух прогреется до −8 градусов, ночью температура снизится до −19 градусов. Скорость ветра — 6,5 м/с.

В Шымкенте сегодня также ожидается снег. В дневное время столбики термометров поднимутся до 3 градусов, ночью опустятся до −4 градусов. Скорость ветра будет на уровне 5,5 м/с.