Снегопад в Алматы, мороз в Астане обещают синоптики в четверг

Сегодня в Алматы вновь обещают снегопад. Температура днем поднимется до 4 градусов, а ночью опустится до −4 градусов. Скорость ветра составит 4,5 м/с.
Жителям Астаны синоптики прогнозируют пасмурную погоду без осадков. Днем воздух прогреется до −8 градусов, ночью температура снизится до −19 градусов. Скорость ветра — 6,5 м/с.
В Шымкенте сегодня также ожидается снег. В дневное время столбики термометров поднимутся до 3 градусов, ночью опустятся до −4 градусов. Скорость ветра будет на уровне 5,5 м/с.