В администрации рассказали, кто должен убирать снег и наледь с улиц и крыш в Иркутске

— Уборку территорий и крыш должны осуществлять лица, которые привлекаются собственниками. В основном это управляющие компании или обслуживающие организации. Под придомовой территорией понимается территория, которая поставлена на кадастровый учет. Если территория возле дома не определена, тогда обслуживающая организация отвечает за очистку входа и выхода из подъезда, а вся остальная территория относится к городским или поселковым поселениям, — говорит Анастасия Киселева.