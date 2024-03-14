В администрации рассказали, кто должен убирать снег и наледь с улиц и крыш в Иркутске

В прямом эфире 13 марта заместитель мэра Иркутска — руководитель комитета по управлению Правобережным округом Елена Торохова и заместитель руководителя государственного жилищного и строительного надзора Анастасия Киселева рассказали, к кому можно обратиться для очистки улиц, дворов и крыш ото льда.
— Уборку территорий и крыш должны осуществлять лица, которые привлекаются собственниками. В основном это управляющие компании или обслуживающие организации. Под придомовой территорией понимается территория, которая поставлена на кадастровый учет. Если территория возле дома не определена, тогда обслуживающая организация отвечает за очистку входа и выхода из подъезда, а вся остальная территория относится к городским или поселковым поселениям, — говорит Анастасия Киселева.
Кроме того, на пресс-конференции отметили, что безопасность жителей дома — это обязанность любой управляющей компании. Особое внимание стоит уделять этому в весеннее время, когда снег может представлять угрозу безопасности жителей.
— Уборку тротуаров и дорог в Иркутске проводят муниципальные предприятия. Каждый день работают дворники, проводится механизированная уборка. По поводу неубранных тротуаров советую обратиться в комитет городского обустройства, — сказала Елена Торохова.