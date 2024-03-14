В 2023 году 19% новосибирцев не были в отпуске

К такому выводу пришли в ходе опросе эксперты «Авиасейлс». При этом один раз удалось уйти на каникулы 33% респондентов, еще 31% удалось отдохнуть дважды.
Почти половина (52%) либо вообще не брали отпуск, либо отдыхали один раз. Такой график работы отразился на их психическом состоянии. Из них 25% чувствуют себя истощенными, а 11% испытывают агрессию и раздражение.
По Сибирскому федеральному округу статистика схожая: 20% жителей обошлись без отпуска, из оставшихся 72% даже во время отдыха не покидали свой регион.
Ранее МК в Новосибирске писал, что главными причинами своего выгорания на работе горожане называют низкую зарплату и невнимательность начальства.
Также мы сообщали, что Новосибирск стал самым грустным городом в России.