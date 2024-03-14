Волна мощного тепла докатилась до Челябинской области: пик оттепели придется на выходные, но все испортит порывистый ветер, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Так, в четверг, 14 марта, будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой снег, на отдельных участках дорог гололедица, ветер западный, юго-западный, его скорость 5−10 м/с, кое-где порывы до 14 м/с. Температура воздуха еще от минус 3 до плюс 2 градусов.
В Челябинске сегодня небольшой снег, от нуля до плюс 2 градусов. В семь утра в центре города минус 8, влажность 79%, ветер западный 5 м/с, атмосферное давление 745 мм ртутного столба при норме 742 мм.
В пятницу воздух прогреется до плюс 5, субботу и воскресенье — до 7 градусов, преимущественно без осадков, порывы ветра локально до 15−17 м/с.