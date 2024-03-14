Волна мощного тепла докатилась до Челябинской области: пик оттепели придется на выходные

Так, в четверг, 14 марта, будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой снег, на отдельных участках дорог гололедица, ветер западный, юго-западный, его скорость 5−10 м/с, кое-где порывы до 14 м/с. Температура воздуха еще от минус 3 до плюс 2 градусов.