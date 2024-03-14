Сергей Кузнецов объяснил, почему нельзя убрать и отремонтировать все дороги

Сергей Кузнецов ответил на возмущения граждан по поводу уборки дорог. Он сказал, что организует и контролирует эту работу управление дорожно-коммунального хозяйства.
«Многие высказывают мнение, что нужно было вывезти весь снег по всей улично-дорожной сети. Это идеальный вариант. Но вместе с тем это мнение не совсем профессиональное. В нашем городе 550 км улично-дорожной сети, а также более 200 км местных проездов, отдельных второстепенных дорог. Если представить, что мы вывозим весь снег, то расходной части бюджета не хватит и на половину года», — пишет глава города у себя в телеграмм-канале.
Он объяснил, что основной технологией является расчистка дорог для безопасного проезда и уборка пешеходных зон. Важно содержать дорогу так, чтобы ливнеприёмники были очищены ото льда и могли полностью принимать на себя таяние снега. По словам мэра, весна — критичное время, когда дороги требуют особого внимания.
«Вижу иронию от некоторых подписчиков по поводу удержания разрушения дорог с помощью укладки ям плиткой и кирпичом. Лучшего способа в весенний период никто не придумал. Асфальт зимой не производится, а дорогой литой асфальт невозможно укладывать в воду, он не простоит и недели. А вот в мае-июне будем производить полноценный ямочный ремонт», — дополняет Сергей Кузнецов.