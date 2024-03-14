Сергей Кузнецов объяснил, почему нельзя убрать и отремонтировать все дороги

«Многие высказывают мнение, что нужно было вывезти весь снег по всей улично-дорожной сети. Это идеальный вариант. Но вместе с тем это мнение не совсем профессиональное. В нашем городе 550 км улично-дорожной сети, а также более 200 км местных проездов, отдельных второстепенных дорог. Если представить, что мы вывозим весь снег, то расходной части бюджета не хватит и на половину года», — пишет глава города у себя в телеграмм-канале.