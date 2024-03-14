Шестаков не согласен с Росстатом: глава насчитал во Владивостоке 730 тысяч жителей

Официальная статистика занижает реальную численность населения Владивостока. Об этом заявил глава города Константин Шестаков во время отчета о деятельности администрации в 2023 году. По его подсчетам на основе данных мобильных операторов, в городе проживает до 730 тысяч человек. Согласно данным экономического мониторинга мэрии, за 2023 год численность населения столицы ДФО снизилась на 5,6 тысячи человек и на 1 января 2024 года составила 622,8 тысячи, сообщает ИА PrimaMedia.
Во время отчета депутат Александр Юртаев задал главе вопрос о демографической ситуации.
«Рост населения незначительный (по данным Примстата, роста нет, идет снижение — ред). Мы готовы демографическую политику поднимать», — сказал он.
«Я получил информацию от мобильных операторов. Сейчас в городе проживает 710−730 тысяч жителей. Официальная статистика говорит о 630 тысяч. В ДВФУ приезжает поступить больше школьников, чем уезжает из Приморья поступать в другие вузы. Фактическая статистика гораздо лучше официальной», — сообщил Константин Шестаков.
Согласно данным экономического мониторинга городской администрации, численность постоянного населения города Владивостока на 1 декабря 2023 года составила 623,3 тысячи человек и уменьшилась за год на 5,1 тысячи человек. При этом, естественная убыль населения составила — 1858 человек. А миграционная убыль — 3254 человека.
В 2023 году число умерших (7 тысяч человек) превысило число родившихся (5 тысяч) на 2063 человека.
А по данным на 1 января 2024 года численность постоянного населения города Владивостока еще уменьшилась (за год на 5,6 тысячи) и составила 622,8 тысячи человек.