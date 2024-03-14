Шестаков не согласен с Росстатом: глава насчитал во Владивостоке 730 тысяч жителей

Официальная статистика занижает реальную численность населения Владивостока. Об этом заявил глава города Константин Шестаков во время отчета о деятельности администрации в 2023 году. По его подсчетам на основе данных мобильных операторов, в городе проживает до 730 тысяч человек. Согласно данным экономического мониторинга мэрии, за 2023 год численность населения столицы ДФО снизилась на 5,6 тысячи человек и на 1 января 2024 года составила 622,8 тысячи, сообщает ИА PrimaMedia.