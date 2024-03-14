В Роспотребнадзоре рассказали интересные факты о муке

Специалисты красноярского ведомства поделились историческими фактами, а также дали полезные советы по выбору муки.
Оказывается, человечество изобрело муку еще 30 тысяч лет назад. Процесс приготовления был таков: сначала зерна обжаривали, затем отделяли их от оболочек, а после перемалывали в муку.
Виды муки
Так, важно знать, какие виды муки бывают и для чего они больше подходят.
Существует ржаная мука. Она известна тем, что в ней есть лизин. Из-за этого элемента мука является самой полезной.
Овсяная мука состоит крахмал, белок и жир. Если добавить ее к пшеничной муке, то сдоба получится более полезной и менее калорийной.
Рисовая мука делается из полированного риса. Она подходит тем, кому нельзя глютен.
Кукурузная мука богата клетчаткой. Также в ней много витаминов (В, А, Е), содержится магний, кальций и железо.
Гречневая мука создается из зеленой или обжаренной крупы. В них нет глютена.
Советы
В бумажных пакетах мука дольше хранится;
Просеивание делает муку более воздушной, поэтому и выпечка получается пышнее;
Если мука в полиэтиленовом пакете, то ее надо периодически встряхивать и перед употреблением просеивать.