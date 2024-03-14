Автомойки в Хабаровске: какие услуги предлагают, стоимость, штрафы за грязную машину

— Знаю, что многие мои знакомые моют автомобиль на мойке самообслуживания. Там заезжаешь в специальный бокс. Есть автомат, где кладешь деньги и на эту сумму ты сам моешь. Это либо вода и пена, либо просто теплая вода. В принципе, водители тратят от 150 до 250 рублей. Оплачивается либо банковской картой, либо наличными. Таких моек в Хабаровске несколько — есть на Краснореченской, есть в районе Павленко. Я мою свое авто не часто. Особенно сейчас, весной, думаешь, проедешь и снова грязная и откладываю чистку машины на потом, — рассказывает автоледи Юлия.