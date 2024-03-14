Автомойки в Хабаровске: какие услуги предлагают, стоимость, штрафы за грязную машину

Есть хабаровчане, которые никогда не моют машину. Ни зимой, ни летом, ни в другие времена года. Они просто ждут дождь, который смоет куски грязи или просто пыль. И знаете, они далеко не бедные люди. А есть ответственные водители, чистюли, отправляющиеся каждую неделю на автомойку.
Особенно сейчас, с наступлением весны, автовладельцы спешат привести в порядок своего железного коня. Некоторые автомобилисты решают, в буквальном смысле, взять все в свои руки и отправиться на мойку самообслуживания, либо выйти с ведром воды в неположенном месте и сэкономить деньги на услугах. Но в последнем случае такая самодеятельность грозит потерей средств — от 300 до 5000 рублей.
Разбираемся, какой штраф можно получить за грязное авто, где помыть машину в Хабаровске, и какие услуги предлагают водителям на автомойках.
Штраф за грязную машину в Хабаровске
Для начала разберемся, что штрафов за грязную машину не существует, но, если водитель не моет автомобиль, инспектор все равно выпишет штраф. Его решение будет основано на пункте 1.5 Правил дорожного движения и статье 12.33 КоАП, которые запрещают загрязнять дороги и создавать этим опасность. Когда могут оштрафовать за грязную машину?
Штраф за грязные колеса
Колеса не могут не пачкаться, особенно весной. Но они, как следует из пункта 1.5 ПДД, могут загрязнять дорогу. Если по трассе за автомобилем тянется след, остается грязь и снег, это делает дорогу скользкой и создает угрозу для движения. Тогда вы подпадаете под статью 12.33. Инспектор выпишет штраф от 5000 до 10 000 рублей для физических лиц за подобные нарушения. За сами грязные колеса штрафа не предусмотрено.
Госномер не видно
Госномер должен считываться с расстояния 20 метров, иначе водителю грозит штраф — 500 рублей. Но инспектор может и отпустить, если автолюбитель протрет номер. Другое дело, когда номер заклеен специально. Это серьезное нарушение, за которое вы заплатите 5000 рублей и даже лишитесь прав.
Заляпанный кузов
Кузов машины у некоторых водителей может настолько зарасти грязью, что она будет сыпаться на дорогу. Это бывает весной и осенью. Или после езды по бездорожью. Этого допускать нельзя, иначе придется выложить копеечку, как за грязные колеса.
Испачканные фары
Получить штраф можно и за неработающие фары, если они запачканы так, что не светят. В этом случает рекомендуется протереть их при инспекторе. Это спасет вас от потери денег и сделает движение по дороге безопаснее, как для вас, так и для других автомобилистов.
Сейчас, в разгар весны, — самое время помыть авто и делать это нужно, как советуют в ГИБДД, как можно чаще. Если вдруг вы не успели отполировать машину, а ехать по делам нужно срочно, то возьмите лучше такси. Такое решение сэкономит ваши нервы и деньги.
Опытные автовладельцы уже знают, как не допустить штрафа и сэкономить на мойке машины. Кто-то отправляется в специализированный салон и автомойщики ему намывают кузов, фары и прочее, другие же экономят и выбирают чаще всего мойку самообслуживания.
— Знаю, что многие мои знакомые моют автомобиль на мойке самообслуживания. Там заезжаешь в специальный бокс. Есть автомат, где кладешь деньги и на эту сумму ты сам моешь. Это либо вода и пена, либо просто теплая вода. В принципе, водители тратят от 150 до 250 рублей. Оплачивается либо банковской картой, либо наличными. Таких моек в Хабаровске несколько — есть на Краснореченской, есть в районе Павленко. Я мою свое авто не часто. Особенно сейчас, весной, думаешь, проедешь и снова грязная и откладываю чистку машины на потом, — рассказывает автоледи Юлия.
— Зимой мыл машину всего два раза, — делится автовладелец Павел. — А вот весной и осенью, особенно после дождей, частенько. Еще в 2019 году помню платил за мойку автомобиля 400 рублей. Сейчас цены выросли, пользуюсь мойкой самообслуживания, которая находится на Карла-Маркса, 98. Иногда мою теплой водой, иногда применяю пену. Зависит от загрязнения машины.
Автомойки в Хабаровске — услуги
Автомоек в Хабаровске сейчас полно. Они работают в любом районе города, рядом с любым автосервисом и даже возле заправочных станций. Одни автомобилисты выбирают ту, что рядом с домом или работой, кто-то отправляется туда, где уже привык пользоваться услугами автомойки. Некоторые выбирают разные, по рекомендациям знакомых. Однако, большинство ориентируются на качество услуг и их стоимость.
На каждой автомойке своя технологию очистки. Если вы выбираете ручную мойку, то она обеспечит высокое качество очистки кузова, но времени на это уйдет много и есть риск повредить лакокрасочное покрытие. Если вы воспользуетесь автоматической мойкой — это будет гораздо оперативнее — пять минут вашего времени. Бесконтактная — удалит загрязнения с авто с помощью пены.
Есть в Хабаровске автокомплексы и элитного класса. К примеру, некоторые хабаровчане выбирают комплекс «Алтан шина». Компания себя зарекомендовала, как надежного партнера. Здесь стоимость зависит от выбранного комплекса услуг и класса автомобиля. Так, мойка и сушка кузова вам обойдется от 390 до 750 рублей. Мойка кузова и ковриков — 430−790 рублей. За комплексную уборку вы заплатите от 900 до 1400 рублей. Зимой такой способ очистки стоит от 2700 до 4000 рублей. Турбосушка — 600−1000 рублей. Мойка стекол — 140−240 рублей.
А теперь возьмем простую автомойку самообслуживания «Детейлинг». Здесь предлагают трехфазную мойку машины за 500 рублей. Но вам придется потрудиться самому. Судя по отзывам, клиенты довольны.
— Прекрасное место для ухода за авто самостоятельно или при помощи профессионалов! В помещении просторно, тепло и светло. За короткое время почистил все сиденья, загрязненные участки ковра, руль и дверные карты за очень демократичную цену. Понравилась грамотная и ненавязчивая консультация в пользовании инструментом и материалами на всем протяжении работы. Рекомендую к обращению и еще не раз приеду сам, — делится хабаровчанин Антон на сайте автомойки.
На автомойке «Luxury» есть бесконтактная и ручная мойка, а также самообслуживание. Стоимость мойки кузова от 270 до 500 рублей. Сэкономить можно и на автомойке «Марафет». Мойка кузова здесь обойдется вам от 350 рублей. Правда автомойщики все сделают сами, вам не придется трудиться самому.
Самая бюджетная в Хабаровске — «Мойка самообслуживания». Вы можете выбрать как автоматическую, бесконтактную очистку, так и самообслуживание. Стоимость мойки кузова: от 100 до 150 рублей.
— Я мою свой автомобиль на мойке у дома за 350 рублей, и только кузов, — рассказывает автоледи Екатерина. — Полировку не делаю, один раз плохо сделали, вся пыль прилипла, потом еще хуже стало. С тех пор просто мойка без полировки.
Не менее важная услуга, которую предлагают далеко не все автомойки — химчистка салона. После качественной химчистки он будет, как только что с завода. Средняя стоимость стандартной процедуры в зависимости от класса авто — от 4 до 10 тысяч рублей. Химчистка же с полным разбором салона обойдется около 10 тысяч.
Какую бы вы не выбрали мойку автомобиля в Хабаровске, главное, не забывайте, что март часто холодный, а по ночам температура еще низкая. На дорогах гололед и трассы продолжают посыпать реагентами. Эти химикаты вредны для автомобиля: они разрушают лакокрасочное покрытие, провоцируют коррозию днища. Поэтому мойка машины весной важна как никогда.