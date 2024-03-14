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Почему женщины чаще сталкиваются с мигренью, рассказала невролог

АСТАНА, 15 мар — Sputnik. У женщин втрое чаще, чем у мужчин, возникает мигрень, поскольку она связана с колебанием уровня половых гормонов, рассказала изданию Life невролог Любовь Некрасова.
Источник: Sputnik.kz

Перед приступом, напомнила врач, может появляться аура, чаще зрительная, — это появление пятна, искр, свечения и других зрительных феноменов.

Между тем, по ее словам, подверженность женщин мигреням в 70% случаев связана с менструальным циклом — триггером является снижение эстрогена после его пика. И виноват в этом «гормон счастья» — серотонин, отметила врач.

«В механизме развития приступа мигрени важную роль играет нейромедиатор серотонин. Во время пика эстрогенов одновременно повышается и уровень серотонина, а при резком падении эстрогенов также резко снижается и серотонин».

объяснила она.

Такое падение провоцирует запуск каскада реакций в головном мозге, приводящих к развитию приступа, и повышает чувствительность болевых рецепторов.

Мигрень, связанная с колебаниями эстрогена, по мнению невролога, является тяжелой — ее приступы бывают интенсивными, многодневными, плохо поддающимися терапии.

Чтобы купировать менструальную мигрень, она порекомендовала обсудить со своим врачом прием оральных контрацептивов.

здоровье