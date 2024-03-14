Почему женщины чаще сталкиваются с мигренью, рассказала невролог

Перед приступом, напомнила врач, может появляться аура, чаще зрительная, — это появление пятна, искр, свечения и других зрительных феноменов.
Между тем, по ее словам, подверженность женщин мигреням в 70% случаев связана с менструальным циклом — триггером является снижение эстрогена после его пика. И виноват в этом «гормон счастья» — серотонин, отметила врач.
«В механизме развития приступа мигрени важную роль играет нейромедиатор серотонин. Во время пика эстрогенов одновременно повышается и уровень серотонина, а при резком падении эстрогенов также резко снижается и серотонин».
Такое падение провоцирует запуск каскада реакций в головном мозге, приводящих к развитию приступа, и повышает чувствительность болевых рецепторов.
Мигрень, связанная с колебаниями эстрогена, по мнению невролога, является тяжелой — ее приступы бывают интенсивными, многодневными, плохо поддающимися терапии.
Чтобы купировать менструальную мигрень, она порекомендовала обсудить со своим врачом прием оральных контрацептивов.