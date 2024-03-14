«Динотерра» в чебулинском Шестаково будет длиться неделю июня

«Мы постоянно занимаем лидирующие позиции в конкурсах и премиях в сфере событийного туризма. Особенный интерес детей, молодёжи и взрослых вызывают раскопки динозавров, открытия наших учёных. В этом году мы ждём на фестиваль ещё больше гостей, в том числе тех, кто узнал о “Динотерре” благодаря презентации региона на выставке “Россия” на ВДНХ», — сказал губернатор Сергей Цивилев.