«Динотерра» в чебулинском Шестаково будет длиться неделю июня

Как сообщает правительство Кузбасса, в этом году научно-популярный фестиваль «Динотерра» пройдёт 24−30 июня в деревне Шестаково Чебулинского района. Сейчас там уже готовятся к мероприятию.
«Мы постоянно занимаем лидирующие позиции в конкурсах и премиях в сфере событийного туризма. Особенный интерес детей, молодёжи и взрослых вызывают раскопки динозавров, открытия наших учёных. В этом году мы ждём на фестиваль ещё больше гостей, в том числе тех, кто узнал о “Динотерре” благодаря презентации региона на выставке “Россия” на ВДНХ», — сказал губернатор Сергей Цивилев.
Напомним, гостей кузбасского стенда на ВДНХ на Международной выставке-форуме «Россия» встречал игрушечный динозавр — неофициальный символ Кузбасса.
В прошлом году на проведение фестиваля «Динотерра» получила грант Правительства РФ 21 млн рублей. За три дня праздник динозавра посетили 64 тыс. человек. Мы подробно рассказывали о том, как это было.
Все желающие могут внести свои предложения по проведению «Динотерры» в этом году на сайте. Авторов лучших идей наградят ценными призами.