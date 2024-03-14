В Хабаровском крае с 23 по 31 марта пройдут весенние школьные каникулы

В дни проведения весенних каникул с 23 по 31 марта в регионе для детей будут работать пришкольные площадки и шесть загородных центров. Лагеря с дневным пребыванием в школах и учреждениях допобразования организуют во всех муниципалитетах, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Школьников ждут интересные общеобразовательные и профильные смены, посвященные творчеству, инженерии, дизайну, медицине, биологии, патриотическому воспитанию и профориентации. Кроме того, к мероприятиям с детьми привлекут учреждения культуры, спорта, дополнительного и высшего образования. Запланированы спортивные фестивали, соревнования, конкурсы, экскурсионные программы, а также занятия и консультации по подготовке к заключительному этапу Всероссийской предметной олимпиады, сдаче итоговой аттестации, — сообщили в краевом министерстве образования.
Работать с детьми будут в «Созвездии» в районе имени Лазо, «Энергетике» в Хабаровском районе, ребят примут базы «Шарголь» в Комсомольском районе, «Олимп» в Николаевском районе, «Кедр» в Комсомольске-на-Амуре, школа-интернат № 3 в Хабаровске.
В «Созвездии» организуют встречу с участниками прошлых смен и теми, кто приехал в дружину впервые, проведут спортивные состязания, литературные чтения, профориентационные, музыкальные мероприятия и творческие мастер-классы.
В лагере «Энергетик» каникулы посвятят исследованиям космического пространства. Ребята смогут также улучшить навыки публичных выступлений и провести радиоэфир.
А в лагере «Кедр» детям будет доступен курс профилактического лечения: лечебные ванны, кислородотерапия, тепло- и грязелечение, физиотерапия. — Для обеспечения доступности загородного отдыха родителям предоставляется частичная компенсация стоимости путевки. На выплату имеют право семьи с детьми в возрасте от 6 до 18 лет, постоянно проживающие на территории региона. Требования к уровню дохода семьи не предъявляются, — напомнили в краевом правительстве. Ознакомиться с реестром организаций, обеспечивающих отдыха и оздоровление детей в Хабаровском крае края можно на сайте регионального Минобразования.