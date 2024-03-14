В Хабаровском крае с 23 по 31 марта пройдут весенние школьные каникулы



В лагере «Энергетик» каникулы посвятят исследованиям космического пространства. Ребята смогут также улучшить навыки публичных выступлений и провести радиоэфир.



А в лагере «Кедр» детям будет доступен курс профилактического лечения: лечебные ванны, кислородотерапия, тепло- и грязелечение, физиотерапия. — Для обеспечения доступности загородного отдыха родителям предоставляется частичная компенсация стоимости путевки. На выплату имеют право семьи с детьми в возрасте от 6 до 18 лет, постоянно проживающие на территории региона. Требования к уровню дохода семьи не предъявляются, — напомнили в краевом правительстве. Ознакомиться с реестром организаций, обеспечивающих отдыха и оздоровление детей в Хабаровском крае края можно на сайте регионального Минобразования.