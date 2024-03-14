Хабаровский Клинико-диагностический центр получил эндоскопическое оборудование

Клинико-диагностический центр в Хабаровске обновил свое эндоскопическое оборудование двумя видеогастроскопами GIF H-190 и видеоколоноскопом CF-H170L от ведущей японской фирмы OLYMPUS. Это осуществили в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения.
— Обновленное оборудование оснащено последней технологией узкоспектрального исследования NBI и сверхчувствительной ПЗС-матрицей, что обеспечивает еще более высокое качество изображения формата HDTV. Это позволяет рассмотреть структуру слизистой и сосудистый рисунок пищевода, желудка и толстой кишки в деталях, — рассказали в министерстве здравоохранения Хабаровского края.
Дополнительно, благодаря функции Close Focus, оборудование может работать даже в анатомически сложных областях, предоставляя более четкое и яркое изображение внутренних структур. Это помогает докторам обнаруживать и классифицировать заболевания на ранних стадиях, значительно облегчая изучение патологии.