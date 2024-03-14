Хабаровский Клинико-диагностический центр получил эндоскопическое оборудование

— Обновленное оборудование оснащено последней технологией узкоспектрального исследования NBI и сверхчувствительной ПЗС-матрицей, что обеспечивает еще более высокое качество изображения формата HDTV. Это позволяет рассмотреть структуру слизистой и сосудистый рисунок пищевода, желудка и толстой кишки в деталях, — рассказали в министерстве здравоохранения Хабаровского края.