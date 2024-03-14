Более 200 рабочих и 649 единиц спецтехники очищают улицы Астаны

В Астане продолжается усиленная работа по очистке улиц и тротуаров от снега и наледи. В ночную смену задействуют 649 единиц спецтехники, передает официальный сайт столичного акимата.
В ночь с 13 по 14 марта будут задействованы более 200 дорожных рабочих и 649 единиц спецтехники.
Днем 13 марта из города вывезли свыше 27 тысяч кубометров снега, совершено более 2 тысяч рейсов.
С начала зимнего периода на снежные полигоны почти 462 тысячами рейсов вывезли 6,2 млн кубометров снега.
Уборка снега в городе ведется в круглосуточном режиме. В первую очередь убирают центральные улицы, маршруты пассажирского транспорта, остановки и тротуары.
Во время гололеда, для комфортного передвижения горожан дороги, тротуары и улицы посыпают песко-соляной смесью. Автомобилистов также просят быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим.