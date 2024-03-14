Не дает спокойной жизни: паркун мешает жителям Приморья

По словам пострадавшей, сосед по какой-то причине ее невзлюбил: вредит ее авто, усложняет жизнь, а порой не дает выехать за пределы придомовой территории, блокируя проезд. Она утверждает, что пробовала вызвать полицию, однако дело никуда не пошло, да и решать вопрос нужно своими силами.