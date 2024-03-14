Не дает спокойной жизни: паркун мешает жителям Приморья

Житель Артема на улице Авиационная, 6, паркуется притык к одному из автомобилей, тем самым не давая владелице сесть на водительское сидение. Также он пинает ее транспортное средство, подробности сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
По словам пострадавшей, сосед по какой-то причине ее невзлюбил: вредит ее авто, усложняет жизнь, а порой не дает выехать за пределы придомовой территории, блокируя проезд. Она утверждает, что пробовала вызвать полицию, однако дело никуда не пошло, да и решать вопрос нужно своими силами.
В новых медиа не уточнили, говорила ли девушка с «вредителем» лично, но ситуация складывается неприятная. В конце концов, особенно такие моменты усложняют жизнь по утрам, когда нужно торопиться на работу.
Ранее «КП» писала о ДТП, в котором пострадали две машины.